Autuori lamenta falhas e reclama da arbitragem

Autuori: segundo o treinador, árbitro foi muito "complacente" (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, lamentou as falhas cometidas por sua equipe nos minutos finais do empate com o Universidad Católica, nessa terça-feira (dia 7). E também criticou a arbitragem. “O jogo estava ganho. Temos que ter mais atenção. Erramos duas vezes numa saída. E perdemos a capacidade de reação. Botamos por água abaixo tudo que tínhamos construído. Os erros vamos analisar. Mas chamo sempre a responsabilidade para mim. Erramos no fim do jogo com o Capiatá, erros que normalmente cometemos, e erramos de novo hoje. Depois da entrada do Wanderson não tinha a menor chance de tomarmos gol”, declarou.

Durante a transmissão da Fox Sports, Autuori comemorou o segundo gol aos gritos de “aqui, não”, com cara de desabafo. Na entrevista coletiva pós-jogo, ele foi perguntado sobre essa cena. “Estava falando isso pela quantidade de faltas que eles fizeram, repetitivamente. O árbitro estava me pressionando bastante, junto com o fiscal de linha. Aqui não pode fazer isso. Tem que agir com mais rigor. Perdemos o Carlos Alberto por uma falta absurda, por trás. Ele (árbitro) foi muito complacente”, criticou.