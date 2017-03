ATUAÇÕES: Nikão foi o melhor do Atlético no jogo

Nikão comemora o golaço marcado por ele (foto: Geraldo Bubniak)

Weverton (7,0)

Fez duas defesas difíceis. Sem culpa nos dois gols.

Jonathan (7,0)

Brilhante no 1º tempo. Deu o passe para o 1º gol. Falhou no fim, junto com a defesa.

Paulo André (6,0)

Fazia excelente partida até os minutos finais, quando teve dificuldades.

Thiago Heleno (6,5)

Forte no alto e na marcação, mas passou sufoco nos instantes finais do jogo.

Sidcley (5,5)

Ficou só na marcação e teve dificuldades em alguns momentos.

Otávio (7,0)

Seguro na marcação e perfeito na distribuição do jogo.

Wanderson (5,0)

Entrou aos 39-2º. Falhou na linha de impedimento no 2º gol.

Lucho González (6,5)

Fez um gol. Alguns errinhos no início. Depois, razoável na armação e na armação.

Rossetto (6,5)

Entrou aos 17-2º. Belo passe para o 2º gol. Mostrou inteligência.

Nikão (7,5)

Marcou um golaço e foi excelente no 1º tempo. Perdeu um gol no fim.

Carlos Alberto (6,5)

Começou a jogada do 1º gol. Soube organizar o meio-campo.

Douglas Coutinho (5,0)

Entrou aos 25-2º. Esforçado, mas pouco participou do jogo.

Felipe Gedoz (7,0)

Velocidade, chutes perigosos e bem na bola parada.

Pablo (5,5)

Chutou uma na trave aos 47. Fora isso, razoável.