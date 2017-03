Chape leva pressão, mas estreia com vitória fora de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense fez nesta terça-feira (7) sua estreia na Copa Libertadores da América. Pela frente, tinha um time que também jogava a competição pela primeira vez na história: o Zulia (Venezuela). E mesmo jogando fora de casa, a Chape não se intimidou, ditou o ritmo e venceu os anfitriões por 2 a 1. O jogo em Maracaibo foi válido pela primeira rodada do Grupo 7 e colocou o time catarinense na liderança, com três pontos.

O Zulia não pontuou, enquanto Lanus (Argentina) e Nacional (Uruguai), que completam a chave, se enfrentam na quinta-feira. Os dois times voltam agora a entrar em campo no fim de semana para jogos fora de casa. No sábado, a Chape visita o Inter de Lages pelo Campeonato Catarinense.

No dia seguinte, pelo Torneio Apertura do Campeonato Venezuelano, o Zulia encara o Arágua nos domínios do adversário. Pela Libertadores, os times entram em campo na próxima semana. Na quarta-feira (15), o Zulia visita o Nacional; na quinta-feira (16), a Chape hospeda o Lanus na Arena Condá. Quem não conseguiu ir a Maracaibo para acompanhar a Chapecoense, deu um jeito de torcer aqui do Brasil. Em Chapecó, a torcida se reuniu em bares para acompanhar à partida.

O JOGO Os dois times começaram o jogo em ritmo morno, arriscando-se em cobranças de faltas. Aos 6 min, o experiente Juan Arango bateu falta da entrada da área, mandando por cima. Aos 8 min, Luiz Antônio tentou da intermediária, mas mandou à esquerda do gol. A Chape, porém, rapidamente se mostrou superior em campo e passou a criar as primeiras oportunidades. Aos 17 min, Niltinho teve a primeira grande oportunidade da Chapecoense.

Em arrancada pela esquerda, o camisa 11 invadiu a área, mas foi tocado pelo zagueiro Plazas e caiu na área. O árbitro equatoriano Omar Ponce mandou seguir. Pressionando, a Chapecoense finalmente chegou ao gol -o primeiro de sua história na Libertadores.

Aos 32 min da etapa inicial, Reinaldo bateu falta pela direita, da linha de fundo, direto para o gol -Plazas ainda desviou de cabeça. Na comemoração, os jogadores da Chape se ajoelharam e apontaram para o céu. No segundo tempo, a Chapecoense desacelerou e permitiu que o Zulia conquistasse terreno para criar chances. Na primeira grande oportunidade da etapa, aos 13 min, Unrein desviou bola na área e obrigou Artur Moraes a se esticar para defender.

A arbitragem, entretanto, já marcava impedimento do camisa 20 do time venezuelano. O time da casa era melhor, mas os catarinenses logo voltaram a oferecer perigo - e com eficiência. Aos 24 min, João Pedro recebeu a bola pela direita e tocou na entrada da área para Luiz Antônio; de primeira, o camisa 18 bateu no canto do goleiro Vega e ampliou a vantagem no marcador.

Quando o jogo parecia decidido e a torcida da casa já vaiava, o Zulia conseguiu seu gol: após cobrança de escanteio pela direita, o veterano Arango apareceu para escorar de cabeça e diminuir. Apodi ainda acertou o travessão aos 39 min, mas os anfitriões ainda se mostraram dispostos: dois minutos depois, Arango arriscou de longe pela esquerda e obrigou Artur Moraes a se esticar para mandar por cima do gol.

ZULIA Renny Vega; Daniel Rivillo (Kenny Romero), Hervé Kambou, Henry Plazas e Sandro Notaroberto; Junior Moreno e César Gomez (Albert Zambrano); Jefferson Savarino, Juan Arango e Yohandry Orozco; Sergio Unrein T.: Daniel Farías

CHAPECOENSE Artur Moraes; João Pedro, Douglas Grolli, Nathan e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio, Moisés Ribeiro (Luiz Otávio) e Arthur Caike (Apodi); Niltinho (Osman) e Wellington Paulista T.: Vágner Mancini

Estádio: Pachencho Romero, em Maracaibo (Venezuela)

Árbitro: Omar Ponce (EQU)

Gols: Reinaldo (C), aos 33 min do 1º tempo; Luiz Antônio (C), aos 24 min do 2º tempo; Arango (Z), aos 32 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Kambou, Arango e Zambrano (Z)