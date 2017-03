Dia da Mulher: absurdos e sequelas de relacionamentos abusivos

Elizabet Letielas, aluna do 4o. ano do curso de Jornalismo da Universidade Positivo

(foto: Gabriel Krambeck)

“Ele dizia que se eu o traísse, ele iria me matar. Ele tinha a senha do meu Facebook, chamava minhas amigas de putas, me diminuía e dizia que ninguém iria me aguentar.” O relato é da estudante de Manaus, Brenda Coimbra Lemos, 22, que passou dois anos em um relacionamento abusivo.

O namoro era repleto de idas e vindas, e entre as tentativas de pôr um fim em tudo, seu namorado sempre falava mal dela para terceiros e a atormentava. Houve até um episódio de violência em que o parceiro de Brenda gritou com ela e colocou o punho em seu queixo após ter a visto conversando com um amigo dela que ele não gostava. Quando Brenda finalmente terminou, o então ex-namorado, inconformado, publicou um vídeo intimo deles na internet.

O fim do namoro abusivo deixou sequelas na jovem que se tornou depende emocional do ex e desenvolveu depressão e ansiedade. A depressão foi curada após o tratamento psicológico e psiquiátrico, já a ansiedade é algo que ela precisa conviver até hoje. E de acordo com Amanda Carolina, autora do livro A venda do seus olhos, no qual a jornalista separou relatos de relacionamentos abusivos, é mesmo após o fim da união que as mulheres geralmente sentem a dor do abuso.

Mulheres são a maioria em 72 dos 75 bairros de Curitiba"Apesar de sofrer com a pessoa, a mulher é colocada como alguém que precisa dessa pessoa e quando acaba ela perde o chão. É geralmente aí que elas se afundam", explica Amanda, que também ressalta que situações como a de Brenda são pequenas agressões diárias de um parceiro abusivo. Situações que, segundo a autora, detonam a cabeça de qualquer um e causam grande impacto psicológico. Situações que acontecem com 3 a cada 5 mulheres, segundo uma pesquisa do Instituo Avon com o Data Popular.

Em seu livro, Amanda retrata cinco tipos de violência de relacionamentos abusivos, cada uma contada em um capítulo, sendo elas: violência psicológica, moral, financeira/patrimonial, sexual e física. A escolha de contar apenas histórias de mulheres veio por conta delas serem as vítimas mais frequentes desta forma de relacionamento. E assim como Brenda, todas as entrevistas do livro A venda dos seus olhos ainda fazem algum tratamento para esquecer e superar o trauma vivido durante a relação abusiva.

“Acho que o fato de eu viver numa família em que o machismo é super velado me fez acreditar que tudo aquilo era normal e eu precisava aceitar. Mas ainda bem que eu tive um choque que realidade”, finaliza Brenda.