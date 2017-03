China propõe suspender testes norte-coreanos e exercício militar dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China propôs que a Coreia do Norte suspendesse seus testes nucleares e de mísseis em troca do fim dos exercícios militares anuais de EUA e Coreia do Sul na região, afirmou nesta quarta-feira (8) o chanceler chinês, Wang Yi. A proposta é feita horas depois do início dos exercícios e no dia seguinte ao começo da montagem de um sistema antimísseis americano na Coreia do Sul, que irritou os norte-coreanos, além de chineses e russos. Em entrevista coletiva, o ministro chinês afirma que o aumento da tensão na Península Coreana é como dois trens em sentido contrário que aceleram nos mesmos trilhos. "Os dois lados estão prontos para bater de frente?", disse. Para ele, as suspensões dos dois lados podem ajudar a diminuir o clima de insegurança e levar os países a negociações para acabar com a crise. "Nossa prioridade agora é acender a luz vermelha e acionar os freios dos dois trens." O chefe da diplomacia chinesa também considerou um erro o envio do escudo antimísseis aos sul-coreanos, que, em sua opinião, "afeta a segurança da China e pode tornar a Coreia do Sul menos segura". Única potência aliada ao regime de Kim Jong-un, a China tem aumentado sua pressão contra o vizinho, principalmente para abandonar seus testes nucleares e de mísseis balísticos, ambos proibidos por resoluções da ONU. Em janeiro, suspendeu até o fim deste ano a importação de carvão da Coreia do Norte, um dos principais produtos vendidos a Pequim. Por outro lado, exige ao governo americano que retome as negociações com Pyongyang. SISTEMA ANTIMÍSSEIS Na terça (7), horas depois das chegadas das primeiras peças do escudo antimísseis americano, Wang Yi afirmou que o país "tomará as medidas necessárias para defender seus interesses em relação à segurança". Em nota, a Chancelaria da Rússia considerou que o envio do armamento pode levar a situação da Coreias a um beco sem saída. Para legisladores de Moscou, trata-se de uma provocação ao país comandado por Vladimir Putin. Chamado de THAAD, o sistema é capaz de destruir mísseis em um raio de até 200 km de sua localização, o que poderá proteger sul-coreanos e também japoneses de potenciais investidas norte-coreanas. O sistema começa a ser instalado após o segundo lançamento de foguetes pelas forças de Pyongyang desde o início do ano. Segundo a agência de notícias KCNA, foi uma retaliação aos exercícios americanos e sul-coreanos. O meio de comunicação também anunciou que o teste de mísseis foi um ensaio para um eventual ataque às bases dos EUA no Japão. O embaixador do país na ONU, Ja Song-nam, disse que os exercícios "levarão a Península Coreana e o nordeste da Ásia ao desastre nuclear".