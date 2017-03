Forte chuva deixa dois mortos e causa estragos na Grande SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu São Paulo na noite desta terça-feira (7) deixou ao menos duas pessoas mortas e três feridas, causou pontos de alagamento, a queda de ao menos 11 árvores e um muro. A capital paulista ficou em estado de atenção por mais de três horas. Uma árvore caiu sobre uma barraca com um casal de moradores de rua na avenida Atlântica, na região de Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, por volta das 20h. Um homem morreu antes da chegada dos bombeiros. Na zona leste, um raio atingiu três pessoas que buscaram abrigo em uma árvore na avenida Ragueb Chohfi, na região de São Mateus, zona leste, por volta das 20h30. Segundo os bombeiros, uma pessoa morreu e outras três feridas foram levadas ao pronto-socorro em São Mateus. O motorista também encontra semáforos apagados na avenida Ragueb Chohfi. Os problemas ocorrem no cruzamento da via com as ruas Baltazar dos Reis, Forte do Avaré, Forte do Leme, Shaime e Alberto Além. Uma árvore de grande porte caiu por volta das 22h em cima de um táxi e derrubou três postes na alameda Barão de Limeira, em Campos Elíseos, no centro de São Paulo. Não houve feridos. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a Eletropaulo foi acionada para desligar a energia para a prefeitura fazer o corte da árvore. Por volta das 7h, os dois sentidos da via no cruzamento com a rua Eduardo Prado continuava interditado e sem previsão de liberação. No local foi montado um desvio pela rua Eduardo Prado, Vitorino Carmilo para acessar a rua Lopes de Oliveira após o local da interdição. Outra árvore de grande porte caiu sobre dois carros na avenida Ipiranga, próximo à rua Unai, no centro de São Paulo. Não houve feridos, mas a via ficou interditada até a 1h30 desta quarta (8). Na zona norte, a queda de uma árvore de grande porte interdita os dois sentidos da avenida Casa Verde, por volta das 22h30. A árvore atingiu a fiação elétrica e a Eletropaulo foi acionada. A via continuava totalmente interditada às 4h46 e sem previsão de liberação. Na região de Santana, também foi registrada a queda de uma árvore de grande porte na avenida General Ataliba Leonel, no sentido centro, às 22h45. Segundo a CET, apenas uma das três faixas está liberada para o trânsito. A queda do muro de um condomínio por volta das 2h interdita a calçada e uma faixa de ônibus na rua Dona Belmira Marin, próximo ao cruzamento com a rua Teotônio Vilela, na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Na mesma avenida há semáforos apagados. GRANDE SP A forte chuva também provocou alagamentos e quedas de árvores em cidades da da Grande São Paulo, na noite desta terça (7). Não há informações de vítimas. Os bombeiros receberam ao menos dez chamados para alagamentos nas cidades de Franco da Rocha, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Diadema. Eles também fora acionados para atender ao menos cinco quedas de árvores em Franco da Rocha e uma em Diadema. O corredor ABD ficou alagado entre as cidades de São Bernardo do Campo e Diadema. Segundo o Corpo de Bombeiros, carros foram arrastados pela força da água e equipes também tiveram que resgatar pessoas ilhadas.