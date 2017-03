USP fica entre as 50 melhores do mundo em oito cursos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) foi apontada como uma das 50 melhores instituições de ensino do mundo em oito cursos. O estudo, da consultoria britânica de ensino superior QS (Quacquarelli Symonds) leva em conta 46 cursos e abrange 1.127 universidades em 74 países. Figuram na lista os cursos da USP de ortodontia, engenharia -minerais e mineração, cursos ligados a esportes, arquitetura- ambiente construído, agricultura e ciências florestais, veterinária, antropologia, arte e design, e direito. Outras quatro universidades brasileiras, todas públicas, aparecem no top 50. São elas a Unesp (com ortodontia e veterinária), a Unicamp (ortodontia e agricultura e ciências florestais), a UFMG (cursos ligados a esportes) e a UFRJ (antropologia). Entre os critérios avaliados para elaborar a classificação estão o número de citações em artigos acadêmicos, o número de publicações científicas e respostas a pesquisas com empregadores e comunidade acadêmica por todo o mundo. O topo da lista é da Universidade de Harvard (EUA), com 15 cursos em primeiro lugar, seguida pelo MIT, também dos EUA, com 12 cursos na liderança mundial. Desde que a avaliação teve início, em 2004, o Brasil apareceu 246 vezes nas 46 tabelas de cursos, com 27 universidades, o que torna o país o mais frequente entre os latino-americanos.