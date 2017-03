Participante de reality para emagrecer morre após cirurgia bariátrica na RMC

(foto: Reprodução)

Morreu na terça-feira (7) Pedro Paulo Domingues (o Pepê), conhecido por participar do reality show Além do Peso, exibido no extinto Programa da Tarde, da Record TV.

A informação foi divulgada pelo irmão gêmeo de Pepê, Pedro Henrique Domingues (o PH), por meio de rede social, e pelo jornalista Leo Dias. Segundo o colunista, Pepê deu entrada na última quinta-feira (02) no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, e, após a cirurgia, foi levado para a UTI com suspeita de trombose.

Ainda de acordo com publicação do jornalista Leo Dias, amigos de Pepê informaram que ele apresentou dores nas pernas, dificuldade para respirar, pressão arterial elevada e quadro de arritmia cardíaca.

Pepê estava se dedicando a estudar cinema e trabalhou como fotógrafo e também como cantor em eventos fechados. Sua participação em Além do Peso foi no ano de 2014.