Três pessoas morrem e duas ficam feridas com tiros no Pinheirinho

(foto: Divulgação/PM-PR)

Três pessoas morreram e outras duas foram levadas para o hospital na noite desta terça-feira (7) no bairro Pinheirinho. A ocorrência foi atendida na esquina da Rua Carlópolis com a Rua Londrina. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram atingidas por disparos feitos com uma arma de fogo. Dois homens e uma mulher morreram.

Ainda não há informações sobre quem foi o autor dos tiros ou sobre a motivação do crime. Um jovem de 18 anos e uma criança de 12 anos foram levadas ao Hospital do Trabalhador, segundo a PM.