Corinthians ganha fôlego com contas da Arena e até sobe preço do ingresso

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois públicos deram fôlego ao Corinthians em relação ao pagamento de sua arena. Com mais de 30 mil pessoas em cada um dos clássicos, o clube voltou às cifras milionárias das rendas obtidas nos jogos em Itaquera. Nos duelos com Palmeiras e Santos, o valor somado com a bilheteria chegou a R$ 3,5 milhões, com média de renda bruta de R$ 1,76 milhão. O cenário é bastante distinto do registrado nos três primeiros jogos da temporada, contra Ferroviária (amistoso), Santo André e Novorizontino. Os valores de bilheteria dessas partidas, somados, chegaram a R$ 1,64 milhão, com média de "apenas" R$ 546 mil. A diferença tem a seguinte explicação: o torcedor compareceu ao estádio e o preço médio do ingresso foi mais elevado. Contra o Novorizontino, o valor médio da entrada foi de R$ 40. Mesmo mais baixo em relação às temporadas 2014, 2015 e 2016, somente 11,7 mil torcedores foram à arena. Os valores médios cobrados pelo Corinthians no estádio atingiram as marcas de R$ 50 e R$ 55 nos confrontos com Palmeiras e Santos, respectivamente. Com públicos no mesmo patamar dos anos passados, o clube voltou a garantir rendas altas. De volta ao cenário antigo Desde a inauguração da Arena Corinthians, em maio de 2014, 92 jogos do time alvinegro foram disputados no estádio. A média de público é de 30.917, com renda de R$ 1,87 milhão. Ou seja, nos dois últimos jogos, o clube voltou a apresentar números alcançados habitualmente. Todo o dinheiro arrecadado na arena pelo clube é destinado a um fundo responsável pelo pagamento das parcelas mensais. O Corinthians iniciou o pagamento para quitar a dívida em julho de 2015. Inicialmente, teria 12 anos para pagar o estádio. Depois de um acordo com a Caixa Econômica, esse período passou a 20 anos. Públicos em 2017 Ferroviária: 21.956 Santo André: 18.046 Novorizontino: 11.708 Palmeiras: 30.727 Santos: 36.111 Rendas Ferroviária: R$ 365,6 mil Santo André: R$ 798,9 mil Novorizontino: R$ 473,4 mil Palmeiras: R$ 1,53 milhão Santos: R$ 1,99 milhão Preço médio do ingresso Ferroviária: R$ 16,65 Santo André: R$ 44,28 Novorizontino: R$ 40,43 Palmeiras: R$ 49,98 Santos: R$ 55,16