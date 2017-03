13 espetáculos da Mostra do Festival de Curitiba celebram o matriarcado

(foto: Divulgação)

Os curadores da Mostra do Festival de Curitiba, Guilherme Weber e Marcio Abreu, escolheram 13 espetáculos para cultuar o poder criativo feminino.

A Mostra é inspirada pela frase “Só me interessa o que não é meu”, do Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade, um texto em que, entre outras coisas, se exalta a ousadia do matriarcado.

“O Brasil que se mostra em Curitiba nesta edição se reflete e se transfigura no repertório de algumas das maiores atrizes e criadoras brasileiras, também uma espécie de edição do matriarcado defendido por Oswald, ousado e feminino”, dizem os curadores.

Não à toa, Fernanda Montenegro, lendo Nelson Rodrigues, abre esta edição do Festival de Curitiba.

Veja os outros 12 espetáculos que estão presentes na Mostra pelo critério do poder criativo feminino, destacado pelos dois curadores:

A Casa dos Budas Ditosos, com Fernanda Torres

Leite Derramado, com Juliana Galdino

Antígona, com Andrea Beltrão

Mata Teu Pai, com Debora Lamm

As Palavras Gestuais de Denise Stoklos

Para que o céu não caia, com Lia Rodrigues

E se elas fossem para Moscou?, com direção de Cristiane Jatahy

Olympia e O Que Podemos Dizer de Pierre, com Vera Mantero

Macumba: Uma Gira Sobre o Poder, com direção de Fernanda Julia

+Misturado, com Mart’nália

Eu sou, com Gaby Amarandos

Roque Santeiro, com direção de Débora Dubois

O festival

O Festival de Curitiba chega à 26ª edição de 28 de março a 9 de abril com grandes nomes da artes brasileiras em cena. Esse ano, o público terá a comodidade de adquirir seus ingressos online e pelo aplicativo “Festival de Curitiba 2017”. A atriz Fernanda Montenegro é a convidada para abrir o Festival no ano que Fernanda Torres, Andrea Beltrão, Camila Pitanga, Caio Blat, Débora Bloch, Eduardo Moscovis, Júlia Lemmertz e Marcelo Serrado também subirão aos palcos do Festival com seus trabalhos atuais.



Das 38 atrações da Mostra, três são internacionais — Moçambique, Olympia e O Que Podemos Dizer do Pierre — e 8 estreias nacionais: Blank, Eu Sou, show de Gaby Amarantos, Louca Pelo Cheiro do Mar e os cinco espetáculos que integram a II Curitiba Mostra. Além de Gaby Amarantos, Mart’nália apresenta seu novo show +Misturado.



A bilheteria oficial está no ParkShoppingBarigüi e os ingressos também podem ser comprados no site do Festival (www.festivaldecuritiba.com .br) e no aplicativo “Festival de Curitiba 2017”, a partir desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. O Festival de Curitiba de 2017 receberá também o Movva, com apresentações de 5 atrações de dança. Nove espetáculos da Mostra serão gratuitos: os cinco que compõem a Curitiba Mostra e aqueles com apresentações em praças da cidade: Próspero e os Orixás, Nossa Senhora [da Luz], O Campeonato Interdrag de Gaymada e Involuntários da Pátria. A II Curitiba Mostra reúne, mais uma vez, diversos artistas da cidade de Curitiba em espetáculos e performances inéditas e gratuitas, articulados pelos atores e diretores Nena Inoue e Gabriel Machado, idealizadores do projeto.