Ex-sócio de Joesley é alvo de operação que investiga fraude em fundos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ex-sócio de Joesley Batista na Eldorado Celulose é alvo de nova fase da operação da Polícia Federal que investiga fraudes em fundos de pensão. A segunda fase da Operação Greenfield, deflagrada nesta quarta-feira (8), apura um suposto esquema de cooptação de testemunhas para ocultar provas úteis ao esclarecimento dos crimes apurados pela operação. Mario Celso Lopes -que ajudou a fundar a empresa com Batista, um dos donos do grupo J&F- foi detido em Andradina, no interior de São Paulo, e agora esta preso em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Joesley e seu irmão, Wesley Batista, são investigados por suspeita de terem comprado o silêncio de Lopes por meio da Eldorado Celulose, do grupo J&F. A Eldorado fechou, no final de 2016, um contrato de R$ 190 milhões de fornecimento de madeira para produção de celulose com a sua concorrente Eucalipto Brasil, empresa criada por Lopes. A suspeita, trazida por uma testemunha, é que o contrato "seja apenas uma forma de recompensar o silêncio de um ex-sócio que poderia auxiliar a investigação", diz a PF, já que Lopes saberia de ilícitos ocorridos na criação da Eldorado. O empresário aceitou vender sua participação na Eldorado para a J&F, dos irmãos Batista, em 2012 e assinou um termo de não concorrência por dez anos. Na sequência, montou a Eucalipto Brasil, e o caso foi parar na Justiça, onde terminou em novembro de 2015 com um acordo entre as partes. Um ano depois, o contrato de R$ 190 milhões foi fechado. Segundo o Ministério Público Federal, esse contrato favorecia a Eucalipto Brasil e não passou pelo conselho de administração da Eldorado, que tem representantes dos fundos de pensão. A primeira fase da Greenfield, deflagrada em setembro de 2016, focou supostos crimes de gestão temerária e fraudulenta em desfavor de quatro dos maiores fundos de pensão do país: Funcef, Petros, Previ e Postalis. O FIP Florestal, que reúne Petros e Funcef, é um dos acionistas da Eldorado Celulose, empresa investigada no caso por suposta corrupção e influência política para que recebesse apoio financeiro dos fundos. O MPF diz que as novas denúncias foram apresentadas por Max Pantoja da Costa, conselheiro da Funcef. A compra de ações da Eldorado pelos fundos de pensão está sendo investigada pela Secretaria de Previdência Complementar (Previc). O órgão abriu novos processos em janeiro. A Justiça viu indícios de que Funcef e Petros adquiriram cotas superfaturadas da empresa. Segundo a PF, o negócio teria sido feito muito acima do valor de mercado, causando prejuízo aos fundos. OUTRO LADO Em entrevista à Folha de S.Paulo em fevereiro, Joesley afirmou que "tem certeza" de que ninguém na empresa cometeu regularidades. A reportagem já entrou em contato nesta quarta com a J&F, que nega que tenha vendido cotas superfaturadas ao Funcef e ao Petros, e aguarda posicionamento. A reportagem ainda não conseguiu contato com as assessorias de Lopes e da Eucalipto Brasil.