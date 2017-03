The Strokes e Martin Garrix farão shows no mesmo horário no Lolla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza divulgou nesta terça-feira (8) os horários de todas as atrações do festival, que ocorre nos dias 25 e 26 de março, no autódromo de Interlagos. O primeiro dia terá shows de Metallica, Vintage Culture e Cage the Elephant. Já no segundo dia, os destaques são The Strokes, The Weeknd, Chemical Surf e Baianasystem. Com muitas opções de shows, os fãs terão que escolher entre apresentações programadas para acontecer ao mesmo tempo, como Criolo e Vintage Culture, no sábado (25), e The Strokes e Martin Garrix, no domingo (26). Os ingressos do festival ainda estão à venda. No segundo lote, a meia-entrada custa R$ 460 e o a inteira R$ 920 site www.ticketsforfun.com.br.