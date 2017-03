Coleta de lixo de Curitiba pode parar a partir do dia 14

(foto: Divulgação)

Os funcionários da limpeza pública não concordaram com a proposta de acordo coletivo e iniciaram os prazos legais para a greve

Em assembleia realizada nesta quarta (08) pelo Siemaco – Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba, os garis da capital rejeitaram a proposta de acordo da empresa Cavo Serviços e Saneamento.



A empresa oferece reajuste de 6% nos salários e 8% nos tíquetes, condicionados à implantação de acordo mensal de compensação de horas para os coletores domiciliares. Os funcionários querem: ,elhoria nos índices de reajuste e não concordam com o fim do pagamento das horas-extras. “A nossa campanha salarial é para garantir benefícios e avançar nas conquistas”, afirmou Manassés Oliveira, presidente do Sindicato.



A direção da empresa e a Prefeitura de Curitiba serão notificadas ainda hojee da recusa dos trabalhadores e do início dos procedimentos para a greve. Uma nova assembleia do Siemaco com os funcionários acontecerá dia 14 de março para decidir os encaminhamentos. Os trabalhadores votarão a aprovação do acordo, que deve voltar para discussão esta semana, ou a deflagração da paralisação dos serviços por tempo indeterminado.



A Cavo emprega hoje aproximadamente 2.500 mil garis que são responsáveis pela coleta de lixo, varrição, limpeza especial e roçada na cidade.