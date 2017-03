Ministro recebe alta e retorna ao trabalho dia 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebeu nesta quarta (8) alta médica da cirurgia que fez na próstata dia 27 de fevereiro. Segundo assessores, ele deve retornar ao trabalho na próxima segunda (13). As informações são da Agência Brasil. De atestado médico desde o último dia 20 de fevereiro, Padilha estava internado no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). De acordo com boletim médico divulgado hoje pelo hospital, o ministro teve sua alta antecipada depois de apresentar “excelente recuperação” da cirurgia que fez para corrigir um problema de obstrução urinária provocado por uma hiperplasia prostática benigna. Padilha tem 71 anos e, em setembro, foi internado após apresentar problemas de pressão arterial.