Galã nos anos 80, Mário Gomes vende sanduíche na praia

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mário Gomes, que fez sucesso em novelas como "Guerra dos Sexos" (1983) e "Vereda Tropical " (1984), está investindo em uma nova área. Ele foi visto nesta quarta (7) vendendo sanduíches em uma carrinho na orla de uma praia do Rio de Janeiro. "Estou fazendo uma experiência. Me preparando para investir em food truck", disse ele ao jornal "Extra". O ator estava na companhia do filho João, de dez anos.

Aos 64 anos, Mário anda em baixa na carreira. Sua última novela na Globo foi "A Favorita", em 2008. Pouco depois foi para a Record, onde trabalhou em tramas como "Vidas em Jogo" (2011) e "Pecado Mortal" (2013). O último trabalho foi na série "Magnífica 70", exibida na HBO no ano passado.