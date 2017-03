Manutenção emergencial afeta abastecimento de água no Água Verde

A Sanepar informa que, nesta quarta-feira (dia 08), em virtude de um rompimento de rede o abastecimento pode ser afetado no bairro Água Verde em Curitiba: Equipes trabalham no conserto e a normalização do sistema está prevista para a noite de hoje (dia 08). Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).