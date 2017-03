Diretor defende Casey Affleck sobre assédio sexual

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do longa "Manchester à Beira-Mar", Kenneth Lonergan, defendeu o ator Casey Affleck, que foi denunciado por assédio sexual durante produção do documentário "Eu Ainda Estou Aqui" (2010).

Na ocasião, ele foi acusado por duas funcionárias da sua própria produção, uma diretora de fotografia e uma produtora. O caso voltou à tona após Affleck ter vencido o Oscar de melhor ator.

Connor Aberle, aluno da Universidade Wesleyan, escreveu um texto no qual criticava a universidade por "compactuar" com a conduta do ator ao aprovar o diretor do longa, Kenneth Lonergan, que estudou e foi diretor em Wesleyan. Em resposta, Lonergan escreveu para o mesmo jornal da Universidade e acusou o veículo e Aberle por difamação da imagem do ator.

Segundo o diretor, o aluno, ao usar termos como "'mau comportamento sexual', 'assédio sexual', 'abuso sexual' e 'violência sexual', como se fossem legal ou fisicamente intercambiáveis, só indica a insensatez de sua opinião".

Ainda em defesa de Affleck, o cineasta afirmou que ele "denunciou essas acusações por serem absolutas invenções", e ressaltou que, após o acordo firmado entre as partes, "nada ficou provado ou desmentido".

O vencedor do Oscar, em entrevista ao jornal "The Boston Globe", afirmou que qualquer tipo de maus-tratos por qualquer razão é "inaceitável". Além disso, Affleck ressaltou que "todos merecem ser tratados com respeito em seus locais de trabalho e em qualquer outro lugar".