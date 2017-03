Self Storage paranaense completa dois anos

(foto: Priscilla Fiedler)

No último domingo, 05 de março, a D-ESPAÇO, administrada pela DCL Real Estate, comemorou dois anos de funcionamento e festeja bons resultados ao lado de parceiros importantes. A empresa oferecerá um café da manhã comemorativo na sede da marca, no Hauer, em Curitiba, na quinta-feira, 09 de março. O 1º Encontro de Oportunidades DCL pretende apresentar outros negócios que a centenária DCL mantém no mercado imobiliário e, sobretudo, no setor de logística e armazenamento, ofertando condomínios e galpões logísticos de alto padrão.

Além de proporcionar um ambiente que favorece boas negociações, a festividade também integra as comemorações pelo segundo ano da D-ESPAÇO. Neste período, o self storage lançado em Curitiba, conquistou uma fatia significativa do mercado local, se posicionando como referência em estratégias de marketing e inovação.

Entre os principais marcos destaca-se o lançamento do primeiro self storage do Brasil com acesso 24h, pioneirismo esse que encorajou outros investidores do setor a acelerar a qualidade da modalidade de locação em amplo crescimento no Brasil. A D-ESPAÇO também foi reconhecida como referência em posicionamento de marketing digital.

Outra conquista significativa e mais recente foi a ampliação do número de boxes e o lançamento de unidades com 1,5 m², o que oportunizou que pessoas e empresas alugassem um box de autoarmazenamento por valores a partir de R$ 90 mensais e sem custo adicional - uma novidade que promete disseminar o conceito ainda desconhecido por grande fatia dos brasileiros e acelerar o crescimento do setor que é bastante sólido e promissor na economia norte americana.

Com a novidade, a empresa passou a oferecer cinco tamanhos variados de box: 1,5m², 3m³, 6m², 9m² e 20m². “A qualidade e infraestrutura ofertadas foram determinantes para que ao longo de todo esse período, marcado por uma crise financeira nacional, estivéssemos com bons resultados e taxa de ocupação acima da média e acima da nossa própria meta”, comenta Mônica Moraes Vialle, gerente de propriedade da DCL. Para 2017 a empresa tem como meta taxa de ocupação de 80%. Atualmente, tendo passado por uma recente expansão, a empresa já se vê otimista. “Diante de boas perspectivas, teremos fôlego para perseguir objetivos ainda mais ousados”, completa.

Funcionamento

A D-ESPAÇO está localizada às margens da Linha Verde, no Hauer, em uma região em amplo crescimento demográfico e intensa transformação. Com fácil acesso ao centro da capital e às vias que ligam Curitiba ao litoral, os boxes da D-ESPAÇO representam comodidade para quem precisa de espaço extra em casa ou na empresa e não pode perder tempo no deslocamento de um ponto ao outro. Além disso, com espaço para reuniões e computadores disponíveis, o self storage se torna um ambiente favorável para empresas que usam o ambiente para atendimento de fornecedores e clientes. Oferece acesso 24h, o que torna o local ainda mais prático e vantajoso. No self storage, os contratos são mensais e imediatos, sem necessidade de fiador, nem pagamento de qualquer taxa adicional.