Cena Paisagem lança EP com exclusividade no blog Pista 1

A cidade é o maior dos palcos. Cenário instável, de encontros improváveis e desencontros premeditados. Da liquidez do nosso tempo, pouco apreendemos do que nos cerca – por mais que lutemos contra o sufoco daquilo que nunca para.

Novo lançamento do selo Onça Discos – com exclusividade aqui no Pista 1 – o EP “Lusco Fusco”, primeiro do grupo Cena Paisagem, faz um recorte ao mesmo tempo sensível e crítico deste tempo novo, em que urgência é retratada na batida do rap e a reflexão concebida por meio do jazz e da música brasileira – fugas sempre possíveis.

Para ler a matéria completa acesse o blog Pista 1