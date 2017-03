Jardim das Sensações volta a funcionar nos fins de semana

(foto: SMCS)

Quem for caminhar ou fazer turismo no Jardim Botânico neste sábado (11) vai encontrar as portas do Jardim das Sensações abertas. A partir deste fim de semana, o espaço volta a ter atendimento aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Desde novembro do ano passado, o espaço passou a ser fechado nos fins de semana.

O Jardim das Sensações oferece um passeio sensorial ao longo de um caminho de 200 metros com plantas nativas, aromáticas e medicinais. De olhos vendados, o visitante é estimulado a sentir de formas diferentes, por meio do toque, olfato e audição.

As plantas são identificadas também em braile e dois monitores ficam à disposição para o esclarecimento de questões que possam surgir ao longo do percurso.

Escolas

Durante a semana, o atendimento continua normal, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. O Jardim das Sensações ainda é aberto para escolas que queiram fazer visitas-guiadas. O agendamento pode ser feito por telefone.

Serviço: Jardim das Sensações

Local: Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Rogunski, 690, Jardim Botânico)

Horário de atendimento: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Entrada: gratuita

Informações e agendamentos: (41) 3264-7365