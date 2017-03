Incêndio em abrigo infantil na Guatemala mata 19 e fere 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um abrigo para crianças na Guatemala deixou ao menos 19 mortos e 25 feridos nesta quarta-feira (8), informaram as autoridades do corpo de bombeiros. O abrigo Virgen de Asunción oferece moradia para crianças de até 18 anos de idade vítimas de abuso e abandono e fica no município de San José Pinula, a cerca de 25 quilômetros da capital, Cidade da Guatemala. As causas do incêndio não estão claras. Um policial disse que ele teve início com colchões queimados e que as outras crianças que vivem no local foram levadas para um lugar seguro. O local abriga 540 crianças, embora sua capacidade máxima seja 400 pessoas. Segundo a mídia local, cerca de 60 jovens fugiram do abrigo na terça (7). Bombeiros ainda tentavam apagar as chamas no abrigo.