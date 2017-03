Grêmio adia entrega de lista e garante inscrição de últimos reforços

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Gastón Fernández e Bruno Rodrigo jogarão a Copa Libertadores de 2017 pelo Grêmio. O clube gaúcho recebeu autorização da Conmebol para realizar a pré-inscrição de ambos, mesmo que o contrato deles ainda não tenha sido registado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Até o momento, o Grêmio não entregou a lista de inscritos para disputa da Libertadores. A relação será enviada nesta quarta-feira (8), já com os últimos reforços incluídos, e mediante pagamento de multa. "La Gata" foi anunciado no último final de semana, egresso da Universidad de Chile, mas ainda não teve contrato registado nos arquivos da CBF. Bruno Rodrigo ainda não foi anunciado oficialmente, mas se acertou com o tricolor na terça-feira. O zagueiro passa por exames médicos em Porto Alegre e deve ser confirmado, via nota oficial, ao longo do dia. Como estava livre no mercado, após deixar o Cruzeiro em dezembro, o registro dele na CBF como atleta do Grêmio é tido como mais simples. O recurso da pré-inscrição, ou registro provisório, não é novo. Para fazer uso dele, o clube deve consultar a Conmebol e apresentar elementos que sustentem uma negociação já concluída, mas ainda não registrada na federação local. Foi este o caminho percorrido pelo Grêmio desde segunda-feira. Como estreia no grupo 8 na quinta-feira (9), às 19h30, o Grêmio deveria ter enviado a lista com seus 30 jogadores até a última terça-feira (7). A Conmebol permite que a relação seja entregue até 24 horas do primeiro jogo na competição, porém com pagamento de multa. O Grêmio levou 22 jogadores para Barinas, na Venezuela, onde enfrenta o Zamora. Outros oito atletas serão inscritos, entre eles Gastón Fernández, 32 anos, e Bruno Rodrigo, 31 anos.