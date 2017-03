Inter não explica situação de William no clube

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - "Se eu pudesse falar, já teria falado", assim o vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, começou o assunto William em contato com os jornalistas após a apresentação de Cuesta nesta semana. O regresso do jogador ao elenco principal do Inter sem renovação de contrato não foi e não será explicado tão logo pelo comando do clube. As razões para isso ficam por conta da confidencialidade do acordo e também da reação da torcida. A polêmica situação de William é difícil de ser resumida. O jogador não aceitou as propostas de renovação de vínculo apresentadas pelo Inter, revelou o desejo de se transferir para Europa e até ameaçou sair de graça ao fim do contrato. O colorado, por sua vez, disse que só aceitava a venda sob suas condições, afastou-o do grupo e manteve-se irredutível até o fechamento das principais janelas de transferências. Depois disso, houve uma reaproximação. Também com força de D’Alessandro, amigo pessoal de William, o clube e o jogador voltaram a conversar. Encaminhou-se uma nova proposta de renovação, mas enquanto isso outras situações também surgiram. Uma delas uma proposta de venda cujos valores contemplaram o pedido pelo Inter. O acordo, porém, só poderia ser firmado em julho. Desta forma, William não sairia de graça, o Inter não seria lesado, e o atleta teria realizado o sonho de atuar fora. O clube, então, entrou em acordo com as demais partes. Mas não poderá confirmar tal situação. Quem o fará será a parte compradora, no momento adequado. E sob cláusula de confidencialidade, a direção vermelha se limita a dizer que tem um acordo firmado com ele. TORCIDA Outra alegação evidente para esconder o futuro de William é a reação da torcida. Os aficionados, que antes abraçaram o lateral em momentos complicados, como na lesão de Bolaños com cotovelada dele ou mesmo na briga com Anderson, se revoltaram com a conduta e o desejo de ir embora do clube. A cada vez que tem nome anunciado no sistema de som ou pega na bola em jogos no Beira-Rio, William ouve vaias vindas do povo. Divulgar que ele está atuando já com acordo encaminhado com outra equipe poderia tornar ainda maior a pressão da torcida contra ele. O jogador, por sua vez, se nega a falar. Titular no Gre-Nal, William repetiu o que havia feito diante do Brasil de Pelotas, quando voltou a ser relacionado. Deixou o campo sem dizer qualquer coisa. O colorado já tem até reposição no elenco. Na incerteza de contar com ele, trouxe Alemão, ex-Botafogo. Agora, utiliza o jogador até que possa concluir sua saída já planejada.