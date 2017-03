Cruzeiro enxuga grupo e tenta negociar os dois últimos negados por Mano

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro ainda não sabe qual será o destino de dois jogadores que estão fora dos planos de Mano Menezes. O zagueiro Rafael Donato tem contrato até 31 de maio e deve deixar o clube ao término do compromisso. Sem interessados, ele treina à parte na Toca da Raposa II. A situação é semelhante à de Willians. O volante, no entanto, tem vínculo com os mineiros até dezembro deste ano. A ausência de interessados faz com que eles sejam os únicos a permanecer em Belo Horizonte dentre os atletas que foram colocados na lista de dispensáveis da comissão técnica. Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol, avaliou a situação da dupla às vésperas do confronto com o Murici-AL, pela Copa do Brasil: "O Rafael Donato acaba contrato em mais dois meses. Willians vem treinando, está à disposição, não podemos desvalorizar (o jogador). Ele jogou sempre em clubes grandes, mas o Cruzeiro vem diminuindo o grupo e, por isso, sairá agora", disse. O curioso é que o Cruzeiro conseguiu se desfazer de 17 atletas que não estavam nos planos do treinador gaúcho. Douglas Grolli, Eugenio Mena, Pará, Allano, Gabriel Xavier, Joel, Neilton, Rafael Silva, Uillian Correai, Caíque Valdivia, Luiz Fernando, Allan, Elisson, Bruno Ramires, Fabrício Bruno, Federico Gino e Haleff Pitbull foram emprestados a outros clubes. Fabiano, Matías Pisano, Rony, Souza e Willian Farias foram negociados em definitivo. Os dois citados anteriormente (Rafael Donato e Willians) são os únicos remanescentes do grupo de rejeitados pelo comandante.