Carro capota e provoca dois acidentes com duas carretas em Tijucas do Sul

(foto: PRF-PR)

O trânsito na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, está interditado. Às 13h30, na pista sentido Curitiba, houve um acidente no quilômetro 656. Im carro capotou, provocando em seguida outros dois acidentes com duas carretas. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu neste acidente e a pista está interditada para remoção dos carros.

