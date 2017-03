Patrícia estica as férias e estreia do “Show do Milhão” é transferida

O lançamento do “Show do Milhão”, inicialmente anunciado para este sábado, foi cancelado. Patrícia Abravanel, escolhida para apresentar o programa, estendeu suas férias nos Estados Unidos e só retornará ao Brasil no fim de semana. As chamadas que estavam no ar, informando a estreia para o próximo sábado, 11, foram alteradas pelo “vem aí”, porque só na semana que vem, depois da gravação dos pilotos, deverá surgir uma outra data, aí sim definitiva. O cenário será aquele mesmo de 15 anos atrás, com alguns ajustes considerados necessários, depois da realização do pré-light neste começo de semana. O novo “Show do Milhão”, inicialmente recebendo crianças como participantes, será levado ao ar nas noites de sábado, a partir das 22h45.

TV Tudo

Vai começar

Oscar, o Mão Santa, começa a gravar nesta quinta-feira piloto de um programa semanal para o Fox Sports. A novidade deverá fazer parte da nova programação do canal esportivo.

A propósito

Internamente, na Fox, as contratações de Luiz Ernesto Lacombe e Bruno Laurence já são dadas como certas. O anúncio oficial poderá sair ainda no decorrer desta semana, mais tardar, início da próxima.

Tem data

A Globo marcou para 17 de abril, uma segunda-feira, a estreia de “Os Dias Eram Assim” - anunciada como supersérie, para a faixa das 23h. Produção de época, é uma história de amor passada no período pós conquista da Copa do Mundo de 1970, com Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira e Renato Góes.

Coisa interna

A Globo promove dia 16, a partir das 14h30, no Projac, uma espécie de “Vem aí”, com a presença dos seus principais executivos, diretores artísticos, apresentadores, autores, atores e diretores. Já estão todos convocados.

Razão disso

Durante este encontro, marcado para acontecer em um dos estúdios, Carlos Henrique Schroder, Silvio de Abreu, Guel Arraes, Ricardo Waddington e Boninho vão comentar os resultados de 2016 e os planos para 2018. Como no ano passado, o evento promete ser muito concorrido.

Lourival Ribeiro



Agnaldo Rayol estará no “Falta Horas”, quadro do Zé Américo em “A Praça é Nossa”, nesta quinta-feira

Erguida

No Projac, a Globo finalizou os trabalhos de construção da cidade cenográfica de “Malhação – Viva a diferença”. As primeiras gravações no local devem acontecer já na próxima semana.

Fim de linha

O fim da Bradesco Esportes está confirmado para este próximo domingo. No Rio, ela só não desapareceu ainda, porque está retransmitindo São Paulo. Alguns dos seus contratados serão transferidos para a rádio Bandeirantes.

Diante disso

José Luiz Datena, que fazia um horário na Bradesco Esportes, Rio e São Paulo, a partir da próxima semana passará a apresentar seu programa na rádio Bandeirantes. O horário é que mudou. Antes seria às 2 da tarde, mas agora será das 10h às 11h30.

Nova homenagem

O Viva estreia em abril, mês que Chico Anysio completaria 86 anos, o programa “Estados Anysios de Chico City”. Exibido originalmente em 1991 pela Globo, o humorístico reúne personagens de destaque da carreira do artista, como o político Justo Veríssimo, o galã caricato Alberto Roberto, o vampiro Bento Carneiro e o pai de santo Painho, entre outros. É mais uma merecida homenagem ao artista.

Ele merece

Em maio, no município de Trindade, em Goiás, começará a ser construído um Centro Cultural que levará o nome do cinegrafista Ari Ferreira de Araújo Júnior, morto no voo da Chapecoense em novembro do ano passado. Ari foi um craque.

Globo/João Miguel Junior



Com estreia no dia 22, a novela “Novo Mundo”, substituta de “Sol Nascente”, terá Chay Suede como o aventureiro Joaquim e Letícia |Colin vivendo Leopoldina.

Bate – Rebate

O ofício da Acadêmicos do Tatuapé convidando Silvio Santos para ser o homenageado no carnaval do ano que vem, chegou na manhã de ontem no SBT...

... A torcida é grande dentro da emissora para que ele aceite.

Giovanna Antonelli integrou o time de dublagem do filme infantil “O Poderoso Chefinho”...

... Deve chegar aos cinemas no fim do mês.

O jornalista Fernando Guedes foi contratado pela Fundac para dirigir a TV Justiça que funciona dentro do STF em Brasília.

Na Globo existe a expectativa de “A Força do Querer” estrear com os seus 10 primeiros capítulos fechados...

... Uma folga das mais interessantes.

Globo se juntou à Band e Esporte Interativo nas transmissões da Liga dos Campeões...

... Começou ontem com Barcelona contra PSG e agora vai até o fim.

Amanhã, sexta, o “Globo Repórter” volta ao ar com edições inéditas...

... E direito a uma reportagem da Bette Luchese, na primeira viagem do programa ao Líbano.

C´est fini

Profissionais poderão se cadastrar e inscrever propostas de filmes, séries e programas no site da produtora Academia de Filmes. A cada três meses, um júri formado pelo produtor Paulo Roberto Schmidt, pela produtora-executiva Maria Clara Fernandez, e pela gerente de negócios Juliana Bauer se reunirá para avaliar os trabalhos inscritos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!