Linha Verde tem novo bloqueio a partir desta quarta. Veja onde

(foto: Joel Rocha/SMCS)

Uma parte da via local da Linha Verde Norte, nas proximidades do Hospital Vita, no Bairro Alto, será bloqueada a partir desta quarta-feira (08/03) para obras de pavimentação. O bloqueio será logo após a entrada do hospital, no sentido São Paulo, e vai até os acessos da Avenida Caviúna e Rua Ingabaú. O bloqueio deve durar cerca de 30 dias.

O fechamento da via é necessário escavação e pavimentação. O desvio não irá alterar o funcionamento do estacionamento do hospital, pois os motoristas terão opções de entrada e saída.

Durante o bloqueio, no entanto, todos que saem do hospital terão que seguir para a esquerda e contornar o complexo médico, não será possível virar à direita e seguir para o sentido norte da Linha Verde.

Já os moradores do Conjunto Solar precisarão seguir no sentido norte da Linha Verde e fazer o retorno no viaduto do Bairro Alto para cruzar a rodovia. Os demais desvios da Linha Verde, para obras da trincheira entre o Bairro Alto e Bacacheri, seguem inalterados.

Motoristas devem redobrar a atenção na região e dirigir com cuidado. Todos os desvios estão bem sinalizados.

Obras

As obras de escavação e pavimentação nas proximidades do hospital fazem parte do lote 3.1 da Linha Verde Norte, trecho de cerca de 3,4 quilômetros executado pela Prefeitura. As obras vão desde o viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, até as proximidades do Rio Bacacheri. O investimento nas obras neste trecho da Linha Verde Norte é de R$ 50 milhões.