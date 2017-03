SAIBA MAIS

Mais de 20 entidades fazem uma marcha nesta quarta-feira, 8, em Curitiba. O ato é para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março e acompanha um movimento mundial ligado à luta e ao trabalho da mulher. A concentração para a marcha está marcada para as 17 horas, na Praça Santos Andrade. A marcha deve ser feita em direção à Boca Maldita.

No trajeto serão feitas sete paradas, com debates sobre o papel da mulher na sociedade e a diferença em relação aos homens, além da violência contra a mulher. O dia 8 de março deste ano será um dia de paralisação das mulheres em várias cidades do mundo. Além de protestar contra a perda de direitos da mulher, a manifestação em Curitiba ainda protesta contra a reforma da previdência e outras pautas locais.

O dia de paralisação e ato em Curitiba reúne o Coletivos de Mulheres do Sismuc, Marcha Mundial das Mulheres (MMM), Secretaria de Mulheres da CUT, União Brasileira de Mulheres(UBM), Marcha das Vadias de Curitiba, Coletivo Mais, Pastoral da Diversidade, Coletivo Alzira, Gulabi Antifa, Fetec, Promotoras Legais Populares (PLPs), Coletiva Tuíra, Sinditest, Coletivo Partida, Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Paraná (Sinsepar), Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Sinsep), Rede Mulheres Negras do Paraná (RMN-PR), CDMJ, Mulheres de Frases, Rede Feminista de Saúde (RFS), Coletivo Rua, representantes de alguns partidos políticos e de gabinetes de vereadores, entre outros.