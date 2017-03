Da esquerda para a direita Bruna Garcia, Silvia Pires Omairy, gerente de marketing do ParkShoppingBarigüi, Victoria Slaviero e Marcos Slaviero (foto: Divulgação)

O diretor geral, Claudio Lubascher e o presidente do Hospital Santa Cruz, Hamilton Calderari Junior, receberam, pelas mãos da superintendente do Ipass (Instituto de Planejamento e Pesquisa para Acreditação em Serviços de Saúde), Josiane de Oliveira Vivan, o certificado de Acreditação em Excelência, concedido pela ONA (Organização Nacional de Acreditação). É a terceira vez que o Hospital Santa Cruz recebe o selo, o mais alto nível de certificação nacional.

FRANQUIA

Pioneira no desenvolvimento de projetos, instalação de sistemas e capacitação de mão de obra para o setor de energia solar fotovoltaica, a Blue Sol Energia Solar (www.bluesol .com.br) anuncia a entrada no sistema de franquias para expandir, ainda mais, seu raio de atuação e consolidar a marca no Brasil através de operação local. Assim, a projeção é crescer três vezes mais em 2017. A Blue Sol Energia Solar estima abertura de 20 unidades até o final do próximo ano.

PARTY

A fashion designer Bruna Garcia e a advogada Victoria Slaviero vão agitar a quinta edição da Party at the Mall, no ParkShoppingBarigüi, junto com o badalado RP e digital influencer, Marcos Slaviero. Eles são anfitriões já confirmados na tradicional festa de moda de Curitiba e comandam um lounge exclusivo com espaço para Djs e atrações especiais no evento que acontece na quinta-feira (30).

ACADEMIA

No próximo dia 13 de março, a Smart Fit, que integra o maior grupo de academias da América Latina, celebrará a inauguração oficial da unidade Curitiba. Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado na academia, localizada na rua Eduardo Carlos Pereira, 3.605, no bairro Portão, dentro do supermercado Super Muffato.

* O presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - Seção Paraná (ADVB-PR), Eduardo Jaime, tomou posse na última segunda-feira, 6 de março, como membro do Conselho Político da Associação Comercial do Paraná (ACP).

* A 18a edição do Jantar das Estrelas acontece nesta sexta-feira (10/03), a partir das 20h, no Salão Azul do Clube Curitibano. O evento tem o objetivo de arrecadar fundos para ajudar na manutenção do Lar O Bom Caminho. Os ingressos estão à venda na Secretaria Social do Clube Curitibano e no site www.larobomcaminho.org, no valor de R$ 65. O evento é aberto ao público.

* A curitibana Márcia Sigwalt Valeixo lança o livro “Maggie, um amor sem reservas”, em que conta a história de sua companheira Maggie, uma cadela da raça Weimaraner. O lançamento acontece nesta quinta-feira (09/03), às 19h, na Livraria Cultura do Shopping Curitiba, que é pet friendly.