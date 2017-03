Pinturas utilizadas no filme 'The Wall' serão vendidas

(foto: Reprodução)

As pinturas originais feitas por Gerald Scarfe e utilizadas na adaptação cinematografica do disco The Wall, do Pink Floyd, serão vendidas na galeria San Francisco Art Exchange, durante uma mostra com as artes que será realizada em junho.

Foram selecionadas 11 pinturas para a mostra, entre elas, artes que se tornaram icônicas em cenas do filme The Wall, de 1982. São elas “The Scream”, “Giant Judge and Hammers”, “The Teacher” e “The Mother and Education For What?”. Ainda estará presente na mostra o storyboard original utilizado no longa. O catálogo completo pode ser conferido no site da SFAE.