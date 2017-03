Maior grupo de academias da América Latina chega a Curitiba

Giovanna Ewbank e José Loreto marcam presença na inauguração da primeira Smart Fit em Curitiba (foto: Divulgação)

No próximo dia 13 de março, a Smart Fit, que integra o maior grupo de academias da América Latina, inaugura a primeira unidade em Curitiba, com a presença dos atores Giovanna Ewbank, também apresentadora, e José Loreto. O evento será realizado na própria academia, localizada na rua Eduardo Carlos Pereira, 3.605, no bairro Portão, dentro do supermercado Super Muffato, a partir das 17h e será aberto ao público. A localização é privilegiada já que esta próxima ao Shopping Palladium, em uma região de fácil acesso na cidade.

A Smart Fit Curitiba, possui mais de mil metros quadrados e oferece estacionamento conveniado, e traz à população local a oportunidade de se exercitar em um ambiente que concilia alta tecnologia e professores qualificados para orientar o treino. Com mensalidades acessíveis, o objetivo é democratizar a prática de atividade física e o fitness de alto padrão.



A unidade inaugura com Smart Box, espaço para a prática de treinos funcionais, novidade que a rede está implementando nas academias que já estão em funcionamento há mais tempo, e terá uma sala de ginástica para a realização de aulas de abdominal, alongamento e ritmos. Os clientes também terão acesso às modalidades de treino de alta intensidade HIT (High Intensity Training, ou treinamento de alta intensidade) de corrida na esteira e HIIT (High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade), séries de exercícios realizados na sala de ginástica, que combinam atividades cardiovasculares e neuromusculares com o objetivo de emagrecimento com segurança e eficiência.



A academia terá duas áreas principais, uma com equipamentos de musculação e pesos livres, e a outra com aparelhos voltados à prática de atividades cardiovasculares, com esteiras e elípticos, combinados aos equipamentos para membros inferiores e superiores e treinos específicos para a região do abdômen e da lombar.

A Smart Fit Curitiba oferece dois planos de matrícula: o Smart, no qual o cliente pode treinar na unidade por uma mensalidade a partir de R$ 69,90, ou, o Plano Black, a partir de R$89,90 mensais, que conta com diversos benefícios, como o uso de outras unidades da rede em todo o País, inclusive no exterior, e a possibilidade de treinar com um amigo na sua unidade. O Plano Black ainda permite o uso das poltronas de massagem das academias e oferece camiseta exclusiva. A Smart Fit conta com mais de 340 unidades, em mais de 20 estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, além de forte presença no Chile, México, Colômbia, Peru e República Dominicana.