Evento inédito pretende valorizar a moda autoral curitibana

(foto: Divulgação)

No próximo sábado, dia 11 de março, Curitiba vai receber a primeira edição do evento “Vamos quitandar?”, que tem por objetivo quebrar a barreira da moda autoral e independente, aproximar as marcas de seu real público, promover um espaço criativo, cheio de alegria, diversão e conhecimento para todos, além de conscientizar o consumo e fortalecer o mercado local.

O evento, que será realizado no Verd & Co, terá entrada gratuita e contará com a exposição de diversas marcas autorais curitibanas, entre elas Textilaria, Jacu, Veine, Leticia Michels Atelier, OH LouLou, Amarillo Ropaje, Reis, Egueiras e Papaya Beach Wear. Além disso, serão realizados bate-papos com as meninas do RuaCwb e também com a Casa Treze Studio sobre tendências no mundo da moda e comportamento.

A programação oficial do “Vamos quitandar?” vai apresentar também muita música com os DJs Gui Xeba, Gabi Clemente e Tone RMS. Para completar, o evento contará com chopes da Way Beer, uma das principais cervejarias artesanais do país, e com um cardápio especial do Verd & Co, restaurante especializado em gastronomia criativa e saudável.

A primeira edição do evento “Vamos quitandar?” será realizada no espaço externo do VERD & CO(Rua Coronel Dulcídio, nº 588), no bairro Batel, das 13h às 21h. Mais informações no sitewww.verdco.com.br, pelo e-mail vamosquitandar@gmail.com ou na página oficial do evento no Facebook.