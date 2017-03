Sem acordo, motoristas e cobradores de ônibus ameaçam parar

(foto: SMCS)

A reunião com o patronal foi realizada nesta quarta-feira, 8, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná (SRTE), o Sindimoc novamente recusou proposta de Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 feita pelo patronal. Os empresários ofereceram a reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) aos salários e demais benefícios, de forma linear, o que representaria 5,43% de reajuste.

“Entendemos que essa oferta não atende as necessidades dos trabalhadores. Como o patronal se mantém irredutível e não chega a uma proposta digna, devemos deflagrar greve na semana que vem”, afirma Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc. Já há indicativo aberto desde o início da campanha salarial. Agora, o Sindimoc irá avisar a comunidade, de modo que ninguém seja pego de surpresa. A definição do dia exato do movimento deverá ocorrer no início da próxima semana.

“Conto agora, com o apoio de toda nossa categoria, para se unir, se mobilizar, e lutar por condições mais justas de trabalho”, declara Teixeira. “A hora é de união: como vem ocorrendo desde 2011, quando passamos a ter um sindicato combativo, é a capacidade de organização e luta da categoria que vai fazer a diferença”, completa.

Assim como nas reuniões anteriores, nem a Prefeitura, nem a Urbanização de Curitiba Sociedade Anônima (URBS S/A) e nem a Coordenação dos Municípios da Região Metropolitana (Comec) compareceram.