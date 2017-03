O que mudou no Atlético em 2017?

O Atlético de 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense manteve o mesmo técnico e a base do elenco de 2016 para 2017. Paulo Autuori completou um ano no clube na última terça-feira (dia 7). Para a atual temporada, vieram cinco reforços: Carlos Alberto, Felipe Gedoz, Grafite, Luís Henrique e Jonathan. E os principais atletas do ano passado foram mantidos.

Autuori manteve o mesmo esquema tático, o 4-2-3-1, e a praticamente a mesma filosofia de jogo. Em cinco jogos do time titular em 2017, poucas mudanças apareceram em campo.

Nos números, apenas três números tiveram uma alteração significativa de 2016 para 2017: gols, passes e cartões.

Nesses cinco jogos em 2017, todos pela Libertadores, o Atlético marcou 1,4 gols por jogo e sofreu 1,2. No Brasileirão 2016, a média era de 1,0 gol pró por partida e 0,8 sofrido.

Para marcar mais gols, o Atlético não precisou aumentar o volume ofensivo. Em 2017, teve média de 9 finalizações por jogo na Libertadores, com 4,2 certas e 4,8 erradas por partida. No Brasileirão 2016, o time arriscava mais, com média de 10,7 finalizações por jogo (3,9 certas e 6,8 erradas). A precisão aumentou e a taxa de conversão também. Em 2017, a equipe precisa de 6 finalizações para marcar um gol. Em 2016, eram necessárias 10 tentativas para chegar a um gol.

O time também manteve a média de faltas cometidas: 13,2 em 2017 e 13,8 em 2016. No entanto, quase dobrou o número de cartões. A média no ano passado foi de 2 amarelos por jogo. Agora, subiu 3,6. A explicação pode ser a característica das competições – a Libertadores 2017 é muito mais “pegada” que o Brasileirão 2016, além do estilo de arbitragem.

A terceira mudança substancial entre uma temporada e outra foi na precisão dos passes. Agora, o time vem acertando 84% dos passes. Em 2016, a média foi de 79,2%.

Os dados da Libertadores 2017 são da Data Factory, divulgadas no site da Conmebol. Já as estatísticas do Brasileirão são do site inglês WhoScored.

ESTATÍSTICAS DO ATLÉTICO

Libertadores 2017

1,4 gol pró

1,2 gol sofrido

9 finalizações

4,2 finalizações certas

4,8 finalizações erradas

13,2 faltas cometidas

3,6 amarelos

84% nos passes

Brasileirão 2016

1,0 gol pró

0,8 gol sofrido

10,7 finalizações

3,9 finalizações certas

6,8 finalizações erradas

13,8 faltas cometidas

2 amarelos por jogo

79,2% nos passes