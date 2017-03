Grupo de mulheres invade agência da Previdência em Curitiba. Veja vídeo

Gabriela de Lara e Taísa Mara Heimbecher, alunas do 2o. ano de jornalismo da UP

(foto: Reprodução Youtube)

Um grupo de sindicalistas ligados à Central Única do Trabalhador (CUT) e estudantes tentou ocupar na tarde dessa quarta-feira (8) uma agência da Previdência Social, na Praça Santos Andrade. Os manifestantes estavam realizando um ato contra a reforma do sistema previdenciário e pelo Dia Internacional da Mulher na praça quando algumas pessoas decidiram entrar no prédio.

A tentativa de ocupação resultou em um pequeno tumulto. De acordo com a secretária da mulher trabalhadora da CUT e coordenadora do movimento, Anacélie Azevedo, a equipe de segurança do local se exaltou com a entrada dos manifestantes e tentou imediatamente contê-los. Os seguranças não quiseram conversar com a reportagem. Aos gritos de “Temer sai, aposentadoria fica” os manifestantes deixaram o local e retornaram à praça Santos Andrade.

Segundo Anacélie , o movimento foi realizado neste dia devido ao impacto que a reforma causará sobre a vida das mulheres, e o objetivo é dar visibilidade ao tema, para que mais pessoas possam aderir à causa.