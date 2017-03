Secretária de Mulheres minimiza gafe de Temer e diz que representa 'realidade'

NATÁLIA CANCIAN, MARINA DIAS E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaes, minimizou a gafe do presidente Michel Temer, que disse nesta quarta-feira (8) que cabe à mulher cuidar da casa e da formação dos filhos. Segundo a secretária, a afirmação do presidente durante cerimônia em referência ao Dia Internacional da Mulher não foi machista e reflete o que as mulheres "ainda vivem hoje". "Acho que estamos falando do que a mulher ainda vive hoje. Ela está fora de casa, no trabalho, mas tem as atividades domésticas, que ainda estão sob sua responsabilidade. Essa é uma questão que ainda precisamos trabalhar. Mesmo nos países em que as mulheres já conseguiram igualdade salarial e estão presentes no Parlamento, não conseguimos [avançar] na questão das atividades domésticas, que precisam ser compartilhadas", afirmou Pelaes. A secretária tentou defender o presidente da polêmica e disse que ele entende o papel da mulher e que a figura feminina é "atenta aos detalhes". "O presidente Michel é muito mais do que palavras. São fatos que temos que ter, são atitudes. Pelo que conhecemos do presidente Michel, ele foi percursor em relação à questão de entender que a mulher não pode ser colocada como objeto, como quando ele criou a primeira delegacia da mulher, quando era secretário de segurança pública de São Paulo. Ali ele foi sensível", disse. Além de afirmar que, "seguramente", cabe à mulher, e não ao homem, o papel de cuidar da formação dos filhos, Temer disse ainda no evento que a mulher tem uma grande participação na economia do país porque "ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados". Questionada sobre a afirmação, Pelaes reforçou a posição do presidente e disse que, em governos passados, a mulher já foi "decisiva" para o combate à inflação. "O que lutamos, enquanto movimento de mulheres, é para termos liberdade de sermos o que quisermos e fazermos opção", disse. Para Pelaes, é importante levar a discussão sobre igualdade de direitos às pré-escolas do país. "Temos que começar a levar para esse menino e essa menina o conceito de igualdade. Porque, muitas vezes, em pequenos gestos, falamos 'não pode lavar a louça porque isso é coisa de mulher', e fazemos com que a mulher assuma essa responsabilidade", finalizou a secretária em entrevista após o evento no Palácio do Planalto.