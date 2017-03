Embalado com título, Fluminense visita Criciúma na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (9), às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), Criciúma e Fluminense se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. A partir de agora, todos os confrontos têm jogos de ida e volta. Será o segundo jogo entre as duas equipes no ano -enfrentaram-se pela primeira rodada da Primeira Liga, com vitória da equipe do Rio por 3 a 2. O Fluminense vem embalado pelo título da Taça Guanabara em cima do rival Flamengo, em um jogo épico que terminou empatado por 3 a 3 e decisão nas cobranças de pênalti. A campanha na Copa do Brasil até agora foi sem sustos: triunfos por 5 a 2 sobre o Globo FC e 3 a 1 sobre o Sinop. Os desfalques do time de Abel Braga são Gustavo Scarpa, que torceu o tornozelo direito, e novamente o goleiro Diego Cavalieri, com entorse no pé direito. A torcida, no entanto, não deve se preocupar. O arqueiro, Júlio César, herói do título no domingo, será o titular. O Criciúma, do técnico Deivid, não vem de uma boa temporada até agora. Terminou o primeiro turno do Campeonato Catarinense somente na quarta posição, atrás de Avaí, Chapecoense e Brusque. Na Copa do Brasil, na última rodada, diante do Altos, só avançou na cobrança de pênaltis. O goleiro titular Luiz também não deve ir à campo, pois ainda sente dores na coxa esquerda. CRICIÚMA Edson; Carlos Eduardo, Ianson, Ferron e Chico; Jean Mangabeira, Ricardinho e Caíque Valdívia; Kalil, Pimentinha e Hélio Paraíba. T. Deivid FLUMINENSE Júlio Cesar; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Pierre, Orejuela e Sornoza; Richarlison, Henrique Dourado e Wellington Silva. T.: Abel Braga Estádio: Heriberto Hülse, em Criciúma Horário: 19h15 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)