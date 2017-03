Ainda sem Luis Fabiano, Vasco recebe o Vitória no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda em busca de um melhor futebol na temporada, o Vasco inicia nesta quinta-feira (9), contra o Vitória, a disputa por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no estádio de São Januário, às 19h15. Até o estágio anterior da competição, a classificação era definida em um único confronto. Agora, o torneio volta ao seu modelo tradicional, com jogos de ida e volta. A segunda e decisiva partida acontecerá na próxima semana em Salvador. “A gente está jogando diante do nosso torcedor. O fator casa vai estar a nosso favor. Esperamos fazer os gols e não levar. Agora já mudou completamente o panorama do campeonato. Precisamos ter calma, tranquilidade. Pode ser definido na primeira partida e, às vezes, na segunda”, analisou meia Wagner. Apesar da expectativa, ainda não será desta vez a tão esperada estreia do atacante Luis Fabiano. O clube cruzmaltino trabalha com duas possibilidades. O jogador poderá ir a campo pela primeira vez no próximo domingo, contra o Macaé, no Engenhão, pela Taça Rio, ou contra os próprios baianos, no jogo de volta, no dia 16. VITÓRIA Líder do Estadual com 100% de aproveitamento e primeiro colocado em seu grupo na Copa do Nordeste, o Vitória vive grande fase. O meia Dátolo, com uma nova lesão na coxa esquerda, desfalca a equipe. VASCO Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas Luiz, Wagner, Nenê (Guilherme Costa) e Kelvin; Thalles. T.: Cristóvão Borges VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Alan Costa e Euller; Willian Farias, Uillian Correia (José Welison), Cleiton Xavier e Gabriel Xavier; Kieza e David (Paulinho). T.: Argel Fucks Estádio: São Januário, no Rio Horário: 19h15 Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)