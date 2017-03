Mulheres ainda são minoria na presidência de cargos públicos e empresas privadas

No Dia Mundial da Mulher, uma das maiores discussões em torno do assunto é sobre a representatividade da mulher na política. Correspondendo a quase 52% da população brasileira, a classe feminina ainda não ocupa áreas de destaque no executivo, legislativo e até nas organizações privadas. Desde a primeira república, o Brasil teve apenas uma mulher como chefe máxima do executivo. Hoje, entre os quatro chefes do executivo, legislativo e judiciário, apenas Carmem Lucia ocupa a presidência da Suprema Corte.

Entre os deputados federais da presente legislatura, apenas 55 dos 513 são mulheres, situação que representa apenas 10,7% do total de vagas na casa. Entre os senadores, 14,8% são mulheres, porcentagem que equivale a 12 dos 81 senadores em Brasília. A situação no Estado do Paraná também não é diferente; dos 54 deputados estaduais, apenas 4 mulheres ocupam uma cadeira na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal de Curitiba, há apenas 8 mulheres entre os 38 vereadores eleitos nas eleições de 2016.

Se em cargos eleitos as mulheres não ocupam grande destaque, a situação é exatamente igual quando se trata dos ministérios ocupados na atual gestão do executivo nacional: dos 22 ministros, apenas Luislinda Valois ocupa um ministério, o Ministério dos Direitos Humanos. Grace Mendonça, ocupa a chefia da Advocacia Geral da União, cargo que também tem status de Ministério.

A situação das empresas privadas não é diferente: a pesquisa Women in Business, da consultoria Grant Thornto, afirmou que 16% das empresas brasileiras são presididas por mulheres, resultado que demonstra que os mais altos cargos das empresas privadas também são coordenados majoritariamente por homens.

Cota Feminina

A minirreforma política de 2015 previa que 15% das vagas no legislativo deveriam obrigatoriamente ser ocupadas por mulheres. A proposta foi rejeitada e hoje há pelo menos cinco projetos da bancada feminina que busca ampliar a obrigatoriedade de mulheres no Congresso. A proposta com maiores chances de aprovação especifica que um total de 30% das vagas no legislativo devem ser ocupadas por mulheres. Não há prazo para que o projeto seja pautado nas casas.