Em ranking de público, Coritiba é o 14º do Brasil

Torcida do Coritiba no Couto Pereira (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba tem a 14ª maior média de público do Brasil em 2017. O levantamento considera os 60 clubes das três primeiras divisões do país. Na atual temporada, o Coxa tem média de 7.165 pagantes por jogo no Couto Pereira. A melhor marca foi contra o Paraná Clube, com 10.691 torcedores. A pior ocorreu contra o Prudentópolis, no último sábado, com 4.813.

Em 2016, o Coritiba registrou médias melhores. No Paranaense do ano passado, o time teve 8.887 pagantes por jogo e ficou em segundo lugar no ranking da competição – só ficou atrás do Atlético-PR. No Brasileirão 2016, o Coxa teve média de 9.894 por jogo – ficou em 13º lugar no ranking de público da primeira divisão.

Até agora, em 2017, jogar no Couto Pereira é sinônimo de prejuízo para o Coritiba. A renda líquida acumulada das três partidas como mandante no Paranaense foi negativa, de R$ 153 mil. Dos 12 participantes da competição, apenas seis tem renda líquida positiva acumulada: Cascavel (R$ 125 mil), Rio Branco (R$ 63 mil), Prudentópolis (R$ 37 mil), Cianorte (R$ 53 mil), Toledo (R$ 12 mil) e Foz (R$ 6 mil).

REIS DA ARQUIBANCADA

Maiores médias de público em 2017, contando todas as competições oficiais

1º São Paulo - 32.404

2º Palmeiras - 24.327

3º Corinthians - 24.148

4º Botafogo - 18.977

5º Atlético-PR - 17.231

6º Atlético-MG - 15.219

7º Remo - 14.107

8º Cruzeiro - 13.712

9º Flamengo - 10.139

10º Internacional - 9.843

11º Santos - 8.187

12º Vila Nova - 7.409

13º Fortaleza - 7.198

14º Coritiba - 7.165

15º Vasco - 7.106

16º Grêmio - 6.985

17º Ceará - 6.623

18º Chapecoense - 6.255

19º Vitória - 5.688

20º Avaí - 5.571