'Quero logo que fique só nós na casa', diz Emilly ao 'lado mexicano' após voltar de paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emilly mal voltou do paredão e já está fazendo planos para a reta final do "BBB 17". Depois de ganharem uma feijoada no almoço desta quarta-feira (8), os brothers e sisters do lado mexicano do muro que divide a casa conversaram sobre os outros colegas de confinamento. "Eu quero logo que fique só nós aqui na casa", revelou Emilly aos companheiros. Ilmar também diz já pensar no final do programa. "Eu já escolhi as cinco pessoas com quem quero ir ao final. Falta uma só. Na realidade, vai depender mais dele do que de nós, porque quem vai escolher quem leva um milhão e meio é o público", disse Ilmar. Enquanto isso, do outro lado do muro, os participantes "americanos" aproveitaram a ausência de Emilly para falar sobre a gêmea. "Eu estou com muita vontade de quebrar o pau com ela", disse Roberta.