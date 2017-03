Maleta suspeita faz PM isolar área do TRE-SP em dia de depoimentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma maleta preta deixada em frente ao prédio do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, na Bela Vista (centro), fez policiais militares isolarem a área no início da tarde desta quarta-feira (8). Mais cedo, haviam sido interrogadas no tribunal duas testemunhas de uma ação que tramita no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pede a cassação da chapa Dilma Roussef-Michel Temer, vencedora da eleição em 2014. Foram ouvidos por videoconferência no TRE-SP, a pedido do TSE, Luiz Eduardo da Rocha Soares, um dos delatores da Odebrecht, e Beckembauer Rivelino de Alencar Braga, dono da gráfica VTPB, que prestou serviços para a campanha de Dilma e Temer em 2014. A chapa é suspeita, segundo a ação movida pelo PSDB, de abuso de poder político e econômico e de ter usado recursos ilícitos para se eleger. Policiais militares que atuam na área do TRE foram avisados sobre a maleta por seguranças do tribunal, que suspeitaram de uma bomba. Um carro da PM com reforço foi até o local. "Nestes tempos que vivemos, nunca se sabe", justificou uma das vigilantes do tribunal, que manteve distância do objeto. Os PMs pediam aos pedestres para não se aproximarem. Passados 30 minutos de isolamento da área, um homem que se apresentou como dono da maleta voltou para buscá-la. "Estávamos quase chamando o Gate [Grupo de Ações Táticas Especiais]", disse a ele um sargento, enquanto conferia seus documentos. O Gate é um grupo especializado da PM paulista que mantém um esquadrão de bombas. A maleta havia sido esquecida por um funcionário de uma empresa de manutenção de impressoras e continha apenas ferramentas de trabalho. O homem disse, sem se identificar, que esqueceu a maleta na calçada ao guardar o restante de suas ferramentas no porta-malas de seu carro.