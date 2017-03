Aeroporto do Galeão muda de nome por dez dias para Maria da Penha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, teve a partir desta quarta-feira (8) o nome provisoriamente alterado para Aeroporto Maria da Penha. A mudança terá efeito durante dez dias e tem como objetivo apoiar a luta contra a violência contra a mulher. Desta quarta, Dia Internacional da Mulher, ao dia 18, os avisos sonoros do estacionamento, do saguão do terminal e dos pilotos nos pousos e decolagens dos voos se referem ao aeroporto como Aeroporto Maria da Penha para os passageiros. A identidade visual do Galeão também passa a o identificar pelo nome da mulher que empresta seu nome à lei sancionada em 2006 para combater a violência doméstica no país. Maria da Penha, mãe de três filhas, levou um tiro nas costas enquanto dormia, em maio de 1983. O disparo, efetuado por seu então marido, Marco Antonio Heredia Viveros, colocou-a em uma cadeira de rodas.