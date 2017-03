Evento internacional de MMA agita São José dos Pinhais

No próximo dia 18 de março, no ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, acontece o Brave Combat Federation. O evento é do sheikh de Bahrein, Khalid bin Hamad Al Khalifa, e vai contar com uma estrutura de nível internacional e com atletas de grande nível.

O Brave Combat Federation é o maior evento do Oriente Médio e chega em 2017 ao Brasil com 4 edições: em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O valor arrecadado com a venda dos ingressos em Curitiba será revertido para o tratamento do menino Arthur Tetto Lader, de apenas um ano, que sofre com uma doença genética degenerativa rara e sem cura. Ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo I. O tratamento para doença é feito com o medicamento Spinraza (Nusinersen) de forma experimental na Europa e foi aprovado no ano passados nos Estados Unidos, onde o custo pode chegar a US$ 750 mil (R$ 2.3 milhões) apenas no primeiro ano.

O evento terá lutas de alto nível técnico. Na luta principal da noite, Lucas "Mineiro" Martins enfrenta Paulo "Bananada" Gonçalves.

Confira abaixo o card completo do Brave 3:

Card Principal: · Peso pena (5 rounds): Lucas "Mineiro" Martins x Paulo "Bananada" Gonçalves · Peso meio-médio: Thiago "Monstro" Vieira x Carlson "Moçambique" Harris · Peso médio: Jeremy "Pitbull" Smith x Antônio Marcos "Pirata" · Peso leve: Luan "Miau" Santiago x Ivan Castillo · Peso pena: Julio Cesar "Morceguinho" x Nate "The Train" Lendwehr · Peso galo: Felipe Efrain x Walel Watson Card Preliminar: · Peso mosca: Marcel Adur x Ivan Lopez · Peso pena: Jon Olivar Jr x Rogerio Bontorin · Peso leve: James Pou x Pawan Maan Singh · Peso galo: Cristiano Souza x Cristian Quinones · Peso pena: Max Lima x Bruno Roverso · Peso pena: Diego Marlon x TBD · Peso pena: Fabian Galvan x Willian Lima

Os ingressos já estão a venda: R$ 25 para meia-entrada no setor de cadeiras. Cadeiras Premium R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. No Brave Cageside, o mais próximo das lutas, tem ingressos vendidos por R$ 120, com meia-entrada comercializada a R$ 60.



Os ingressos para o Brave 3 estarão disponíveis no site oficial do evento. www.bravefights.com/tickets





Informações 3402-1115