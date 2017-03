Neymar brilha, Barcelona faz 6 e elimina PSG de forma histórica na Liga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O milagre aconteceu no Camp Nou. O Barcelona venceu o Paris Saint-Germain por 6 a 1 nesta quarta-feira (08) e conseguiu a improvável vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time catalão marcou três gols no fim da partida, dois de Neymar. Messi, Suaréz e Sergi Roberto também foram às redes –Cavani fez para os franceses quando o placar apontava 3 a 0. Derrotado por 4 a o na partida de ida, na França, o Barcelona correu atrás do placar desde o primeiro minuto. Suárez, Kurzawa (contra) e Messi abriram 3 a 0 na Espanha. Cavani diminuiu, no segundo tempo –a partir de então, o time da casa passou a precisar de três gols para avaçar. Neymar apareceu: fez um de falta, um de pênalti e deu passe para o tento decisivo de Sergi Roberto, que saiu aos 49 minutos da partida. O adversário do Barcelona na próxima etapa da Liga dos Campeões será definido em sorteio, marcado para o dia 17 de março. Também pela Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund recebeu o Benfica na tarde desta quarta-feira (8) e venceu por 4 a 0. Com o resultado, os alemães se classificaram.