Aubameyang faz três, e Dortmund elimina Benfica na Liga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Borussia Dortmund fez na Alemanha o que não havia feito em Portugal: superar o goleiro Ederson, destaque no primeiro jogo, e transformar as chances criadas em gols. Com amplo domínio, os alemães não deram chance para o Benfica e contaram com show de Aubameyang para vencer tranquilamente por 4 a 0, avançando para as quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante gabonês foi responsável por três dos quatro gols do Dortmund na partida. O outro tento foi marcado por Pulisic. O resultado foi mais do que suficiente para reverter a derrota por 1 a 0 no primeiro duelo. O adversário do Borussia Dortmund nas quartas de final será conhecido no dia 17 de março, data do sorteio em Nyon, na Suíça. As partidas da próxima fase estão marcadas para as semanas dos dias 11 e 12 e 18 e 19 de abril. O JOGO A vantagem do Benfica durou apenas quatro minutos. Logo na primeira chance que teve, o Borussia Dortmund abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Dembélé, Aubameyang subiu completamente livre e cabeceou para o fundo do gol de Ederson, que ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Acuado no primeiro tempo, o Benfica teve uma incrível chance de empatar o jogo no minuto inicial da segunda etapa. Após cruzamento de Semedo, a defesa do Dortmund afastou mal e a bola sobrou para Cervi. De frente para o gol, o meia soltou a bomba, mas ela explodiu em Schmelzer, evitando o tento. Se o Benfica perdeu sua chance, o Dortmund não teve a mesma piedade. Em dois minutos, a equipe alemã balançou as redes em duas oportunidades e decidiu o confronto contra os portugueses. O primeiro saiu aos 13 min, quando Piszczek fez um ótimo cruzamento para a área e Pulisic apareceu para completar para o gol. Na sequência, aos 15 min, foi a vez de Schmelzer dar um tapa de primeira para o meio da área. E lá estava o artilheiro Aubameyang, que só teve o trabalho de desviar e marcar o terceiro gol do Dortmund. Ele ainda teria tempo de fazer o quarto no fim da partida.