'Nós temos um dia, Vossas Excelências têm todos os outros', diz Cármen Lúcia

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - "Nós [mulheres] temos um dia, Vossa Excelências têm todos os outros. Olha o princípio da igualdade." Com esta frase, a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu nesta quarta (8) o elogio feito pelo seu colega na corte, o ministro Luís Roberto Barroso. Durante a sessão plenária do STF, o ministro parabenizou as colegas Cármen Lúcia e Rosa Weber pelo Dia Internacional da Mulher. A presidente do tribunal respondeu falando sobre o princípio da igualdade entre os sexos. Barroso disse então que as ministras simbolizam exemplo para a sociedade. Cármen Lúcia agradeceu a lembrança feita pelo colega e estendeu os elogios às secretárias e advogadas que estavam presentes na sessão.