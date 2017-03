Para os fãs de Pokémon: saem três jogos online da série

Os fãs da série que tanto pedem, por anos um jogo online, um local onde se possa encontrar outros jogadores, realizar batalhas ao vivo e muito mais, sabem que a Nintendo nunca deu valor e atenção a isso.



Mesmo que esse seja um pedido feito por milhares de fãs. Já tem outros fãs, que mesmo sabendo que o jogo é ilegal, criam alguns jogos que no final acabam dando muito certo.



Esse é o caso de três jogos online de Pokémon que mais fazem sucesso no Brasil, e contam com uma base imensa de fãs. Os 3 jogos listados nesta matéria estão disponíveis apenas para computador. O único mobile criado até o momento, continua sendo a febre mundial Pokémon GO, que teve uma atualização recente e gratuita do jogo. Ele tem agora novos monstrinhos e itens que deixaram a brincadeira mais complexa. O update incluiu dezenas de monstrinhos de Johto, região explorada na segunda geração de games da série "Pokemon". A lista traz criaturas baseadas em animais que não foram homenageados antes, como joaninhas, corujas e crocodilos.



Para os milhares de fãs de Pokémon que desejavam tanto um game online e não conheciam, a lista serve para aproveitar o momento e curtir os games. Porém, se há dúvidas sobre qual escolher, a seleção abaixo traz algumas informações e um resumo de cada jogo.

JOGOS DISPONÍVEIS ONLINE

POKÉMON AGE

- Talvez o game menos trabalhado, mas o que mais se aproxima das versões tradicionais do Game Boy da Niantic

- O game segue o estilho de batalha original, por turnos, mas que é todo jogado no navegador. Assim, o game fica travado e a jogabilidade torna-se menos divertida. Porém, se você realmente gosta de um jogo no estilo mais tradicional de Pokémon, simplesmente para matar a saudade das tardes jogando Game Boy sem se importar com o mundo é ao redor, o game é o ideal!

- A comunidade conta com mais de 84.770 jogadores que acompanham o jogo, isso significa que você enfrentará diversos treinadores online.

- Contém os padrões do Game Boy, contendo os ataques por turnos, e o melhor: você pode jogar diretamente de seu navegador, sem precisar instalar nada.

OTPOKÉMON

- OtPokémon foge completamente do estilo conhecido no Game Boy. O game é mais em um estilo de aventura, caçadas, upar nível do personagem para ir conquistando novos Pokémons e fazer várias missões.

- OtPokémon possui uma comunidade ativa de mais de 500.00 fãs no Facebook, o OtPokémon é para os jogadores que gostam e estejam em busca de uma verdadeira aventura.

- O mapa no game original (Game Boy) foi reproduzido para o estilo do jogo, seguindo quase tudo o que já conhecemos fielmente da versão portátil, com algumas mudanças para adaptação. Você começa sua jornada em Pallet, onde escolhe um dos Pokémons inicais entre a primeira e a terceira geração, seguindo assim o caminho para se tornar o mais forte através da captura de novos Pokémons, que começa desde os mais simples como os famosos Rattatas, até ShinyAlakazams e Metagross. O game é muito divertido, e é uma boa alternativa para aqueles que possuem horas vagas durante a semana.

- Com estilo de levelup, o game possui aventuras e missões disponíveis para fazer. É necessário fazer o download do jogo, disponibilizado apenas para computadores.

POKEXGAMES

- O PokexGames segue o mesmo estilo do OtPokémon, principalmente por precisar caçar para upar o level, realizar conquistas e outros. Porém, o diferencial fica para a administração do jogo, que está sempre ouvindo os jogadores, fazendo atualizações, melhorias e tudo o que mais for necessário.

- O design dos Pokémons foi totalmente priorizado, fazendo com que as criaturinhas ficassem idênticos aos originais e sempre atualizados.

- O game possui disponibilizado até a quinta geração dos Pokémons, e você pode escolher uma profissão dentro dele: seja aventureiro, professor ou outras, podendo se especializar também em elemento de Pokémons para então se tornar um verdadeiro mestre Pokémon.

- A comunidade do game conta com mais de 408 mil jogadores no Facebook.

- Também com estilo levelup, com profissões e mistérios durante o game, é necessário download e também só está disponível para computador.