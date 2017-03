Desde 2011, PR investiu R$ 2 bi em duplicações

Rodovia Leopoldo Jacomel: duplicação quase pronta (foto: Franklin de Freitas)

O governo do Estado investe em obras de infraestrutura. Apenas em duplicações em rodovias estaduais foram alocados cerca de R$ 2 bilhões desde 2011. "Estamos fazendo o maior programa de duplicação de rodovias dos últimos 25 anos, além de restaurar centenas de trechos de rodovias", declarou o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

Entre os exemplos de intervenções estão a duplicação, uma trincheira, um viaduto e iluminação central da PR-415 entre Pinhais e Piraquara, além da separação do trecho urbano do rodoviário. No local passam diariamente 25 mil veículos e o total investido foi de R$ 158 milhões.

Outro trecho beneficiado com investimentos em 2016 foi a Rodovia do Cerne (PR-090), que foi duplicada e modernizada. O trecho entre Curitiba e Campo Magro é usado por cerca de 30 mil moradores da região e nestas melhorias foram investidos R$ 24,7 milhões.

Apenas no ano passado o Paraná investiu R$ 1,01 bilhão em transporte rodoviário e com isso foi o segundo estado do país com mais investimentos no setor, atrás apenas de São Paulo. O volume de gastos do estado vizinho foi de R$ 3,85 bilhões.